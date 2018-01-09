Хлебом сыт не будешь: В потребительскую корзину добавят мяса и рыбы

Министр труда Максим Топилин рассказал Российской газете о новых нормах здорового питания. Он уточнил, что в потребительскую корзину добавят больше рыбы и мяса, фруктов и овощей, а долю хлеба и картофеля сократят. Этот вопрос будут обсуждать в правительстве в этом году.

«Задача для новой потребительской корзины — приблизить набор продуктов питания к оптимальному», — отметил он.

Максим Топилин рассказал, что необходимо пересмотреть и соотношение долей продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг.

Глава ведомства подчеркнул, что многое зависит от того, насколько точно сможем замерять денежные доходы населения.