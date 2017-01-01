Хотите, чтобы ваш ребёнок имел гибкий ум и нестандартное мышление, чтобы он легко учился?

Создайте условия, вызывающие интерес ребенка к познавательной деятельности, научите получать удовольствие от новых знаний, побед над самим собой.

Отношение к детям сегодня напоминает отношение к компьютеру. Мы пичкаем детей разными программами и считаем себя крайне эффективными родителями. Но дети не развиты при всём многообразии посещаемых кружков, секций, школ.

Необходимо знать, что до четырёх лет формируется 50%, до шести – 80% вербального интеллекта. За каждый упущенный год ребёнок будет отрабатывать в течение трёх лет и, тем не менее, не сможет полностью раскрыть свой потенциал.

Требования многих родителей по отношению к малышу ограничиваются – одет, накормлен, устроен в детский сад, посещает все секции, которые только можно себе вообразить.

Не каждый современный родитель осознаёт, на сколько изменилась система образования с тех пор, как он сам был школьником. От выбора вида обучения зависит уровень образованности ребенка, психологическое состояние и моральный комфорт всей семьи.

Разобраться с тем, чем вызвано нежелание посещать школу – капризом или криком души – помогут 7 признаков того, что ребёнок нуждается в альтернативных способах обучения.

Ребёнок говорит, что ненавидит свою школу. Это явный сигнал того, что с выбранной школой что-то не так. Поэтому следует прислушаться к ребёнку. Ребёнок приходит домой из школы уставшим и раздражительным. Это верный признак того, что образовательная среда истощает его. Ребёнок жалуется на школьные конфликты или несправедливость. Это означает то, что стиль общения и способ разрешения конфликтных ситуаций в общеобразовательном заведении не ставят интересы школьника во главу угла. Ребёнок перестал заниматься просто так, ради удовольствия, и тратит на выполнение домашней работы минимум усилий. Часто это признак того, что инициатива, исходящая от ребёнка, не ценится в школе. Ребёнок оттягивает выполнение домашнего задания. Это является сигналом, что домашняя работа не соответствует его потребностям и может привести к подавлению его природной любознательности. Ребёнок не говорит, что интересного происходит в школе. В этом случае ребёнка в школе ничто не интересует, и образование не является для него ни веселым, ни живым, ни привлекательным. Школьный психолог или сотрудники учебного заведения считают, что у ребёнка расстройство типа СДВГ и рекомендуют принимать ему лекарства для коррекции поведения. Родителям следует быть крайне аккуратными с такими диагнозами и помнить, что они, по большей части, обеспечивают лишь дисциплинарный контроль.

Родителям необходимо задуматься об альтернативном варианте обучения своего ребёнка. Не стоит ждать, когда образовательная система изменится. Лучше взять ответственность за своего ребёнка и найти формы обучения, которые подойдут именно ему.

Цель школы скорочтения «ЦентрУМ» – помочь встать на ноги любому ребёнку, не сломать, не отбить желание познавать этот мир, научить получать радость от новых знаний и умений. Всё просто и понятно. Мы понимаем, что общеобразовательные школы не предоставляют такой возможности в силу отсутствия индивидуального подхода. Поэтому наша задача сделать так, чтобы ученик мыслил ясно, осваивал вновь поступающую жизненно важную информацию, мог организовать целенаправленно свою деятельность, регулировал процессы мышления и поведения.

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