ФАС дала добро: «Кузбассэнерго» покупает крупнейшую энергокомпанию Новосибирской области

АО «Кузбассэнерго» хочет выкупить 100% акций новосибирской энергетической компании.

ФАС согласовала сделку при условии, что тарифы на электроэнергию в Новосибирске не должны значительно вырасти.

После этой сделки доля «Кузбассэнерго» по выработке электроэнергии вырастет до 99,6% в зоне «Алтай» и до и 21,7% в зоне «Сибирь».

«СИБЭКО» работает на территории Новосибирской области и Алтая. Ей принадлежат четыре ТЭЦ в Новосибирске, Барабинская ТЭЦ и Бийская ТЭЦ и 17 дочерних предприятий, общая мощность которых 3027,5 МВт.