Кадровая чехарда, болезнь Тулеева: Политические итоги года для Кузбасса

Ушедший год запомнился кузбассовцам чехардой в администрации, болезнью Амана Тулеева и назойливыми слухами о смене губернатора.

Как отмечают эксперты регион лихорадит уже с конца 2016 года. Тогда прогремело дело замов Тулеева, после этого прошла целая волна увольнений в администрации.

Несмотря на тяжёлую болезнь, губернатор вернулся и даже успел обрушиться на анти-угольные протесты, увидев в организаторах акций против появления новых разрезов руку американцев, а митингующих назвал «отморозками».

Но уже через несколько недель, Аман Тулеев изменил свою тактику и перешёл на сторону горожан. Глава региона смягчил риторику и стал требовать приостановить выдачу лицензий угольным компаниям, пишет «ФедералПресс».