Кадровая чехарда, болезнь Тулеева: Политические итоги года для Кузбасса

Ушедший год запомнился кузбассовцам чехардой в администрации, болезнью Амана Тулеева и назойливыми слухами о смене губернатора.
Как отмечают эксперты регион лихорадит уже с конца 2016 года. Тогда прогремело дело замов Тулеева, после этого прошла целая волна увольнений в администрации.
Несмотря на тяжёлую болезнь, губернатор вернулся и даже успел обрушиться на анти-угольные протесты, увидев в организаторах акций против появления новых разрезов руку американцев, а митингующих назвал «отморозками».
Но уже через несколько недель, Аман Тулеев изменил свою тактику и перешёл на сторону горожан. Глава региона смягчил риторику и стал требовать приостановить выдачу лицензий угольным компаниям, пишет «ФедералПресс».
Многое, происходившее в Кузбассе, не на шутку озаботило российских политологов. Кадровые перемены посыпались каскадом в областной администрации. Курирующий жилищно-коммунальный и дорожный комплекс заместитель губернатора Анатолий Лазарев, стал к началу мая последний замом, формально ушедшим по собственному желанию.
Но одновременно с ним президент Владимир Путин уволил начальника полиции Кузбасса генерал-майора Виктора Кутылкина, подавшего рапорт об отставке неделю спустя после ухода со своего поста его супруги – вице-губернатора региона Екатерины Кутылкиной, которая занималась блоком промышленности, транспорта и предпринимательства.
«20-летие губернаторства Амана Тулеева прошло незаметно. Ни поздравлений «юбиляра», ни громких передовиц, ни сообщения пресс-службы АКО с описанием знаменательных свершений», - отмечают эксперты.
Между тем в июне-июле слухи об операции и ухудшении здоровья Тулеева получили официальное подтверждение. Общественности рассказали, что в отпуске губернатор ушел на больничный. В это период стали активно обсуждаться возможные преемники, а региональные и федеральные эксперты на первое место вывели мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.
В его пользу говорила карьера в «ЕВРАЗ», работа на Западносибирском металлургическом комбинате и амбиции по поводу губернаторской должности. Сам Носов всячески отрицал свои притязания относительно Кузбасса. В конце июня вице-губернатор по здравоохранению Валерий Цой дал пресс-конференцию, где рассказал об операции на позвоночнике, которая проходила в ФРГ и долгом сроке реабилитации. Тулеев возвращается в Кузбасс, откуда направляется на реабилитацию в ЦКБ управления делами администрации президента.
Но сказать, что Аман Тулеев исчез с политического небосклона было нельзя. В конце мая губернатор Кемеровской области выразил сомнение в целесообразности развития угольных проектов в других регионах. Тогда он обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оценить важность и необходимость добычи угля вне Кузбасса. Свою основную критику губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обрушил на Якутию и Тыву, где свои угольные проекты реализуют «Мечел» и ЕВРАЗ соответственно, заявив:
«Для чего мы все это творим в Якутии, где надо построить еще около 300 км путей, а мы сейчас не можем вывезти кузбасский уголь, а Кузбасс сегодня перекрывает все потребности угле». Далее губернатор Кемеровской области добавил, что не понимает, зачем в Тыве строить железную дорогу к монголам – «ненужна эта линия, не построишь ее сейчас, и денег не найдешь, да и зачем она, дай бог, Кузбассу вывезти тот объем угля, который уже добыли».
Летом юг Кемеровской области стал местом анти-угольного протеста. Поначалу небольшие митинги в поселках близ разрезов приобретают все больший и больший размах. Всекузбасский митинг в Новокузнецке в конце сентября собрал 600 человек. В ноябре активисты посетили Новосибирск, где отдали прошение на имя полпреда президента в СФО Сергея Меняйло о пересмотре угольной политики в Кемеровской области, о недопустимости угледобычи близ населенных пунктов и реформировании экологической политики.
В ноябре Аман Тулеев выступил с бюджетным посланием на сессии облсовета народных депутатов, где критикует анти-угольные митинги, называя, что активисты проплачены Вашингтоном.
В начале декабря в Кемеровскую область приехал полпред президента Сергей Меняйло, после чего губернатор Тулеев постепенно меняет риторику, все больше и больше внимания обращая на протест.
В конце концов, Тулеев обратился в Минприроды и Роснедра с предложением приостановить выдачу угольных лицензий и отчасти соглашается с требования анти-угольных активистов, которые зарегистрировали общественную организацию «Народный фронт Кузбасса». В декабре областной совет депутатов принял бюджет на следующий год, где отдельной строкой прописаны траты на выборы губернатора Кемеровской области.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники