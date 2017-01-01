Сократят и посадят на доплаты: В Минфине придумали новый способ материального стимулирования чиновников

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован законопроект о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и материальное стимулирование оставшихся чиновников посредством высвободившихся средств.
Соответствующий документ разработан министерством финансов. Предлагается выплачивать доплаты не только федеральных чиновников, но и работающих в регионах.
При этом работников федеральных органов исполнительной власти тоже ждёт сокращение, передаёт Федерал Пресс.
novokuznetsk.su
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