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Новость от 09 января 2018

Сократят и посадят на доплаты: В Минфине придумали новый способ материального стимулирования чиновников

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован законопроект о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и материальное стимулирование оставшихся чиновников посредством высвободившихся средств.

Соответствующий документ разработан министерством финансов. Предлагается выплачивать доплаты не только федеральных чиновников, но и работающих в регионах.

При этом работников федеральных органов исполнительной власти тоже ждёт сокращение, передаёт Федерал Пресс.

novokuznetsk.su

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