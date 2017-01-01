Сократят и посадят на доплаты: В Минфине придумали новый способ материального стимулирования чиновников

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован законопроект о сокращении предельной численности федеральных госслужащих и материальное стимулирование оставшихся чиновников посредством высвободившихся средств.

Соответствующий документ разработан министерством финансов. Предлагается выплачивать доплаты не только федеральных чиновников, но и работающих в регионах.

При этом работников федеральных органов исполнительной власти тоже ждёт сокращение, передаёт Федерал Пресс.