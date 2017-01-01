«Тарантино» выставили: В Новокузнецке продают ресторан за 38 миллионов

На продажу выставлено помещение, в котором размещался знаменитый ресторан «Тарантино» (на Кирова,103).

За двухэтажную пристройку просят 38 млн рублей, сообщает ВашГород.ру.

Напомним, ресторан начал испытывать трудности в начале 2017 года. Заведение сначала закрыли, но потом вновь открыли.

«Помещение готово к использованию по назначению. Обоснованный торг», — сообщили в объявлении.

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