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Новость от 09 января 2018

«Тарантино» выставили: В Новокузнецке продают ресторан за 38 миллионов

На продажу выставлено помещение, в котором размещался знаменитый ресторан  «Тарантино» (на Кирова,103).

За двухэтажную пристройку просят 38 млн рублей, сообщает ВашГород.ру.

Напомним, ресторан начал испытывать трудности в начале 2017 года. Заведение сначала закрыли, но потом вновь открыли.

«Помещение готово к использованию по назначению. Обоснованный торг», — сообщили в объявлении.

Ранее мы рассказали, что сеть «Ариант» уходит из Кемерова.

novokuznetsk.su

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