Хватит работать: Безработные могут выйти на пенсию досрочно

Хорошая новость для безработных в предпенсионном возрасте. Они могут оформить пенсию досрочно – не ранее чем за два года (мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины 55 лет). Это можно сделать с согласия гражданина или по предложению органов службы занятости.

Воспользоваться этой услугой могут только те россияне, которые были уволены в связи с ликвидацией организации, либо в связи с сокращением численности или штата работников организации и имеют страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, передаёт klerk.ru.

Но если пенсионер устроился на работу, об этом он должен сообщить в ПФР. Выплата пенсии, установленная безработным гражданам, прекращается.

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