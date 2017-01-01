Деньги нашлись: На обслуживание одного депутата тратят 1.5 млн рублей в месяц

В 2018 году зарплата народных избранников выросла до 800 тыс. рублей. Эти данные прописаны в Федеральном бюджете.

В общей сложности, на обслуживание одного депутата запланированы траты в размере 1.5 млн. рублей в месяц, сообщает «Власть и народ».

Для сравнения, в Кузбассе средняя зарплата почти 32 тыс. рублей. Получается, что народные избранники получают примерно в 22 раза больше, чем средняя заработная плата по стране.

Эксперты сравнили доходы российских депутатов с оплатой труда у иностранных коллег. Выяснилось, что в России не самые большие доходы. Если наши депутаты в перерасчёте на американскую валюту получают в месяц 13800$, то в Австралии и Нигерии 16750$ и 15700$. В Италии и США — 15160$ и 14500$ соответственно.