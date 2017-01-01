Вместо агломерации: Главы сибирских регионов хотят объединиться

В конце 2017 года глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил в России создать несколько крупных агломераций, чтобы увеличить темпы развития экономики. Он предложил сделать три «прообраза будущих агломераций мирового уровня» (Екатеринбург—Челябинск—Пермь; Казань — Самара-Ульяновск; Томск—Новосибирск—Барнаул).

Но многие политики и экономисты не поддержали эту идею, заявив, что в ней нет рационального зерна.

Позже врио губернатор Красноярского края предложил объединить усилия с Тувой и Хакасией, чтобы создать единую экономическую зону.

Идею Александра Усса поддержали глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.

Рассмотреть организационно-правовые вопросы и представить экономическую программу регионов хотят на Красноярском экономическом форуме в апреле, передаёт ksonline.ru

Ранее известный сибирский учёный, археолог Юрий Ширин рассказал, что Кемеровская область начнёт активно развиваться только после того, как достроит дорогу до Хакасии.