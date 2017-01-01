Сестра Навального: В Новокузнецке открытие штаба Собчак переносится

В группе «Требуем ответов» появилась информация о проблемах с открытием штаба Ксении Собчак в Новокузнецке. Изначально сбор подписей должен был начаться несколько дней назад на пр. Курако, 45.

«Но из-за проблем с арендой штаб пока не открыт», — сообщили в группе «ВКонтакте»

Напомним, светская львица позиционирует себя как кандидат против всех. Она уже несколько раз заявляла, что готова отказаться от участия в выборах, если оппозиционеру Алексею Навальному удастся зарегистрироваться кандидатом в президенты через суд.

«Мы по всей стране сталкиваемся с проблемами открытия штабов. Это не чисто технические проблемы. Возникают трудности повсеместно. В частности в Новокузнецке открытие штаба перенеслось из-за проблем с документами – у собственника они были не все. По предварительным данным, открытие будет 10 января. Уточнённую информацию мы сообщим позже», — рассказала начальник штаба «Против всех» Студеникина Татьяна.

Отметим, оппозиционер после отказа ЦИК и Верховного суда пообещал организовать по всей стране штабы Навального.

Интересная закономерность – в группе был опубликован опрос, пойдут ли новокузнечане голосовать за Ксению Собчак. Более 60% отметили, что не поддержат её. Только 6% поставили бы за неё подпись.