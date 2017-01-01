Города-близнецы: Новокузнецк и Тольятти – братья по депрессии

Ещё пару лет назад Новокузнецк опережал областную столицу по числу жителей. Пусть сегодня ситуация изменилась, и на несколько тысяч человек Кемерово вырвалось вперёд, но это не сделало наш город менее значимым для экономики региона. Многие горожане справедливо отмечают, что он мог бы вполне стать столицей региона, даже несмотря на многочисленные проблемы, которые значительно тормозят экономическое развитие.

В нашем биполярном регионе давно идёт противостояние Кемерова и Новокузнецка. По мнению новокузнечан, в областную столицу вкладываются намного большие суммы, что позволяет Кемерову расцветать, а Новокузнецк от этого приходит в запустение. Из города активно бегут не только молодые люди, но и представители рабочих профессий, строительство практически встало, закрывается местные производства и тд.

В России есть ещё несколько городов, которые с лёгкостью могли бы стать столицами региона. Сегодня мы поговорим о Тольятти.

Тольятти и Новокузнецк имеют совершенно разные судьбы, но при этом у них много общего. У нас только улицу назвали в честь итальянского коммуниста, на берегах Волги — целый город, в обоих городах есть хоккейные команды со славными традициями, а ещё и в Новокузнецке, и в Тольятти жители любят свой город, но поводов для оптимизма в последние годы не так много.

Тольятти самый крупный город России, который не является административным центром. При этом такого противостояния с Самарой нет, как у Новокузнецка с Кемеровом. Два крупных города вместе развиваются, образуя агломерацию, в которой проживает до 2,7 млн человек.

Массовое бегство

Многие жители Тольятти тоже при любом удобном случае стремятся покинуть город в поисках лучшей жизни.

Местные власти пытаются взять ситуацию под контроль, придумывая порой весьма оригинальные причины. По словам главы городского округа Тольятти Сергея Анташева, молодежь бежит из города не из-за отсутствия работы и низких зарплат, а из-за нехватки велодорожек. Об этом он заявил СМИ в начале ноября.

Но местные жители другого мнения:

«Нам не хватает стабильности, хорошей заработной платы и адекватных цен», — считает жительница Тольятти Нелли.

Сейчас многие горожане живут в ожидании массового сокращения на «Автовазе». СМИ сообщают, что без работы могут остаться до 7 тысяч человек. Но городские власти опровергают эту информацию. При этом процесс сокращения рабочих мест в Тольятти продолжается более 8 лет.

«Всё потихоньку закрывают и пихают магазины. Скоро все будут работать продавцами», — добавляет Дмитрий.

Согласитесь, ситуация напоминает Новокузнецк: в городе большое количество торговых центров и многие горожане жалуются, что работа есть только в сфере продаж. Наш город называют депрессивным. Такие же фразы используют и жители Тольятти.

«К сообщениям о заметном падении населения Тольятти из-за уезжающих из него людей в последние годы все уже привыкли. Город депрессивный, молодежь (и не только) бежит, мигранты к нам не мигрируют. Всю свою новейшую историю, даже в «лихие 90-е», мы могли гордиться естественным приростом населения. В 2017 году его сменила естественная убыль. Рождаемость в I полугодии 2017 года по сравнению с I полугодием 2016-го обрушилась на 18,3%. Многие опасаются, что город «усохнет» до психологической отметки в 500 тысяч уже к 2030 году», — рассказывает главный редактор портала Tltpravda.ru Алексей Напылов.

Экологические и внутриэкономические проблемы крайне негативно отражаются на численности населения. Если по итогам 2015 года в Тольятти проживало 716,1 тыс. человек, в 2016 — 711,6, а сейчас чуть больше 710, 6 тыс. человек. В Новокузнецке число жителей пока растёт за счёт приезжающих из других городов и стран ближнего зарубежья. Постепенно добрались до цифры 552 тысячи.

Экология

Жители Тольятти, как и новокузнечане, активно жалуются на экологическую ситуацию. Как и любой другой промышленный город, он задыхается от вредных выбросов (люди вынуждены дышать окисью углерода, двуокисью серы и азотом. Но благодаря очистительным приборам, за 10 лет количество вредных выбросов сократилось в два раза).

Похожая ситуация и у нас. Совсем недавно в городе сняли режим «Чёрного неба». При морозной погоде на город опускается смог, и новокузнечане задыхаются. Власти не отрицают – проблема есть, но в большей степени во всём винят печное отопление и автотранспорт.

Отметим, на автотранспорт сваливают вину и в Тольятти. Правда, там горожане вынуждены дышать химическим смогом.

«В августе 2017 года над городом висел химический смог. Вопросом заинтересовалась и горадминистрация, получающая массу жалоб. Ситуацию рассмотрели на аппаратном совещании. Сразу проявилась следующая схема поведения: химзаводы, не превышающие ПДК, подозрениями не слишком огорчать, возложить вину на автомобильные выхлопы», — рассказал Алексей Напылов.

Строительство

В преддверии ЧМ по футболу, в Самарскую область вливают огромные средства. Но всё равно экономический кризис сильно ударил по строительной отрасли Тольятти. Как сообщили в администрации Тольятти, введенных в эксплуатацию жилых домов будет меньше, чем предполагалось. В этом году от местной строительной компании «Автоград» ждали ввода 193 тыс. кв. м общей площади жилья. Но план был сорван – выполнено только 30% от плана.

План по вводу нового жилья был сорван и в Новокузнецке. Об этом говорил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

«Количество площадей, сдаваемых в год, должно было неуклонно расти. Между тем, в депрессивном Тольятти, проблема с продажей квартир в уже построенных домах давно встала в полный рост. Администрация Тольятти пытается решить проблему и бороться за уменьшение планов по вводу жилья почти в два раза», — уточняет главный редактор Tltpravda.ru.

Проблемы у городов из Сибири и с берегов Волги схожи — нестабильная экономическая ситуация привела к падению спроса на жильё и повышению тарифов на технологическое присоединение объектов к системам коммунальной инфраструктуры.

В Тольятти даже есть прототип «Березовой рощи» — микрорайон «Северный». Там 15 лет нет дорог и света. Аналогичные проблемы есть и в новом микрорайоне Новокузнецка. Местные власти о проблеме знают, обещают решить проблему.

Моногород

Тольятти и Новокузнецк входят в число моногородов России. По мнению Алексея Напылова, у городов этой категории проблемы абсолютно одинаковые.

«Проблемы моногородов, наверное, одинаковы для всех. Особенно, если мы говорим о крупных городах примерно одного масштаба, как Новокузнецк и Тольятти. Для Тольятти, к примеру, в последние годы характерно такое неоцениваемое цифрами явление, как «общая унылость». Настроение общества падает быстрей, чем его реальное экономическое состояние. На мой взгляд, одна из главных причин этого — реальное падение бюджетных доходов моногородов по мере падения численности работников «больших классических предприятий». К примеру, в Тольятти только АВТОВАЗ за последнее десятилетие расстался с 70 тысячами человек. Кто-то из них ушёл на пенсию, кто-то нашел другую работу. Нельзя сказать, что все эти люди стали безработными и лишились средств к существованию. Тем не менее, многие ушли в мелкие и средние частные предприятия, для которых (так в Тольятти, вероятно, Новокузнецк ничем принципиально не отличается) характерна выплата зарплат по схеме «5-7 тысяч официально, за полставки, остальное в конверте». В итоге работник, ушедший с завода в такую фирму, получает «на руки», возможно, не меньше, а то и больше, чем раньше. Однако сборы НДФЛ с него падают в несколько раз. Что делает городская власть, теряя доходы? Начинают резаться в первую очередь «необязательные» статьи бюджета. Обнуляются работы по озеленению (по итогам 2017 года в Тольятти вырубили 8000 старых аварийных деревьев, не посадив ни одного нового, и постепенно аллеи с «дырами» начинают напоминать челюсти алкоголика). Город практически не украшается к праздникам (последние года полтора-два на автомобильных кольцах висели универсальные дешевые баннеры «С праздником», работавшие и на Новый год, и на 23 февраля, и на 8 марта, и на прочие подобные дни. «Режутся» программы по привлечению в город медиков (например, под нож пошли траты на субсидирование аренды жилья для них). Содержание и зимняя уборка дорог финансируются на 1/7 от потребностей (в итоге снег не вывозят, а сгребают в кучи, которые весной активно тают и дарят неповторимые и долгие недели очень черного свинства на дорогах). Все это (при том, что продукты в супермаркетах вроде бы доступны, и в целом «жить можно») навевает на людей, особенно на молодежь, мысли о том, что «надо валить». Многие в итоге и валят», — подытожил Алексей Напылов.