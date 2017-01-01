Новые цены: В Новокузнецке подорожали яйца и картофель

В Новокузнецке специалисты проверили ситуацию на потребительском рынке. За декабрь 2017 года некоторые социально значимые продукты подешевели – гречневая крупа сразу на 4,8%, сахар на 1%.

А яйца и картофель наоборот прибавили в цене на 7,6% и 6,7% соответственно. Капуста – на 6,6%, морковь – на 6%.

Цены не изменились на хлеб, молоко, масло, кефир, творог и сметану.