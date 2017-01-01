Новые цены: В Новокузнецке подорожали яйца и картофель

В Новокузнецке специалисты проверили ситуацию на потребительском рынке. За декабрь 2017 года некоторые социально значимые продукты подешевели – гречневая крупа сразу на 4,8%, сахар на 1%.
А яйца и картофель наоборот прибавили в цене на 7,6% и 6,7% соответственно. Капуста – на 6,6%, морковь – на 6%.
Цены не изменились на хлеб, молоко, масло, кефир, творог и сметану.
Добавим, что все обращения жителей Новокузнецка, поступившие в 2017 году на телефоны «горячей линии» по вопросу цен на основные продукты питания, были отработаны в рамках выездных штабов по мониторингу ситуации на потребительском рынке.
Телефоны «горячей линии»:
Обращаться необходимо с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам:
– управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Новокузнецка, тел. 321-740;
– отдел торговли и развития предпринимательства Центрального района, тел. 322-276;
– отдел торговли и развития предпринимательства Куйбышевского района, тел. 320-709;
– отдел торговли и развития предпринимательства Кузнецкого района, тел. 321-411;
– отдел торговли и развития предпринимательства Заводского района, тел. 320-518;
– отдел торговли и развития предпринимательства Орджоникидзевского района, тел. 320-479;
– отдел торговли и развития предпринимательства Новоильинского района, тел. 320-622.
novokuznetsk.su
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