Деньги решают всё: Тулеев рассказал о вакансиях с зарплатой более 100 тысяч рублей

Накануне губернатор Кемеровской области провёл совещание, посвященное ситуации на рынке труда. Аман Тулеев отметил, что работа есть – более 25,4 тыс. вакансий.

Из этого числа 60 предложений с обещанной зарплатой в 100 тыс. рублей в месяц, ещё 1 тыс. 800 вакансий с зарплатой от 50 до 100 тыс. рублей, сообщает ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу АКО.

Губернатор отметил, что нужно привлекать не только опытных специалистов на производства, но и молодёжь – чтобы было кому перенимать опыт.

Для прекращения «утечки мозгов» из региона, Аман Тулеев предложил решить проблему с жильём.

Он напомнил, что уже действуют областные льготные жилищные ссуды под 0, 3, 5% годовых, сроком на 20 лет. Губернатор потребовал активней внедрять такие стимулирующие льготы, ведь девиз «кадры решают всё» по-прежнему актуален.