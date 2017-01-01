Материнский капитал: В 2017 году в Кузбассе выдано около 12 тысяч сертификатов

В 2017 году около 12 тысяч семей в Кузбассе получили сертификаты на материнский капитал.

За 11 месяцев 2017 года ПФР по Кемеровской области выдал по программе маткапитала 11983 сертификатов

А за всё время действия программы материнского капитала выдано 168616 сертификатов.

72% владельцев сертификатов решили использовать их на улучшение жилищных условий. Всего по программе жилищные условия улучшили 118447 кузбасских семей, из них 83087 семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Ещё 35360 семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Более 13 тысяч семей решили потратить материнский капитал на обучение детей, 80 мам направили эти средства на свою накопительную пенсию, 3 заявления поступило на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.