Вынуждают работать: Россиянам стали отказывать в пенсии по старости

Пенсионный фонд отказывает некоторым россиянам в назначении страховых пенсий.

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин.

В ПФР объяснили причину отказов. Страховая пенсия по старости положена россиянам, пенсионного возраста, которые «накопили» минимальный страховой стаж и пенсионные баллы. Если стажа и баллов недостаточно, то человеку вместо страховой пенсии назначается социальная. Правда, на пять лет позже.

Социальная пенсия ниже страховой. В этом году среднегодовая страховая пенсия по стране составит более 14 тысяч рублей, а социальная — более девяти тысяч.

Отмечается, что для назначения страховой пенсии, у человека должно быть не менее 9 лет трудового стажа. К 2024 году — 15 лет. Пенсионных баллов должно быть накоплено не менее 13,8 (к 2025 году — 30).