Просто позвони: В правительстве придумали, как победить коррупцию

В Минздраве предложили новый способ борьбы с коррупцией – установить телефон доверия. Эту идею будут обсуждать до 23 января, соответствующий документ уже опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов, передаёт газета «Известия».

В пояснительной записке уточняется, что нужно установить телефон доверия в отделе профилактики коррупционных и иных правонарушений департамента управления делами и кадров Минздрава.

Все звонки будут записываться и храниться год, после чего они подлежат уничтожению. Но при этом анонимные звонки рассматриваться не будут. Вдобавок за ложную информацию предполагается уголовная ответственность.

Ранее представители Генпрокуратуры рассказали, в каких сферах процветает коррупция.