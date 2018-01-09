Где в России жить хорошо: Топилин назвал регионы с высокой стоимостью жизни

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о самых богатых и бедных регионах страны.

В интервью «Российской газете» министр отметил, что по номинальным размерам доходов безусловными лидерами являются регионы Севера и Дальнего Востока.

Больше всего получают в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае, — в регионах с районными надбавками. Высокие показатели также в Москве и Московской области.

Но стоимость жизни в разных регионах отличается. И в вышеуказанных территориях прожиточный минимум в 1,8 — 2,1 раза выше, чем в среднем по стране.

И если сопоставлять доходы и стоимость жизни, то к «богатым» регионам, где денежные доходы населения значительно выше прожиточного минимума, относятся Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Башкортостан, Сахалинская, Белгородская и Московская области.

«В Татарстане, кстати, самый низкий показатель доли населения, чьи доходы ниже регионального прожиточного минимума — в 2016 году — 7,5%», — подчеркнул Максим Топилин..

Небогато живут в республиках Северного Кавказа и ещё нескольких регионах страны. Например, самое низкое соотношение между среднедушевым доходом и прожиточным минимумом в Калмыкии, Тыве, Еврейской автономной области. Здесь же самый высокий уровень бедности.

Меньше всего жителей с зарплатой ниже прожиточного минимума в Сахалинской, Ленинградской, Тульской, Магаданской, Белгородской, Мурманской областях, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, Санкт-Петербурге. Здесь таких работников менее 2,5%.

А вот в Псковской области и республиках Северного Кавказа 18 до 20 % работников получают зарплату ниже прожиточного минимума.