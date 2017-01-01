Дед Мороз из Good Line поздравил с Новым годом почти 2 тысячи детей

Почти 2 тысячи заявок от ребятишек выполнили Деды Морозы и Снегурочки из компании Good Line в рамках акции «Дед Мороз позвонит» с 21 по 31 декабря.

Во время акции любой желающий мог подарить ребёнку незабываемые мгновения новогодних чудес, просто оставив заявку на сайте. В назначенный час ребенку звонили Дед Мороз и Снегурочка и поздравляли с Новым годом.

Заявки на поздравления поступали из всех городов Кузбасса, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других городов. Поздравления получали мальчишки и девчонки в возрасте от 2 до 64 лет.

«От лица всех наших сотрудников, которые на несколько дней стали новогодними волшебниками, говорю большое спасибо всем, принявшим участие в акции. «Дед Мороз позвонит» стала достойным окончанием череды наших мероприятий 2017 года. Мы вместе с вами сделали этот праздник ещё добрее и душевнее», — сказал основатель Good Line Вячеслав Петров.

На правах рекламы.