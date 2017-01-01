Кто мухлюет: Названы регионы с самыми подозрительными госзакупками

Эксперты проанализировали в российских регионах эффективность госзакупок. Как рассказали в Аналитическом центре при правительстве, заявки оценивались по нескольким параметрам — подозрительность, конкурентность, экономность, эффективность планирования и тд.
Самыми «подозрительными» госзакупки были в Ингушетии, Тюменской области, Чечне, Карачаево-Черкессии и на Чукотке.
А Кузбасс попал в число лучших по этому показателю. В почётный список попала Саратовская область, Ставропольский край, Челябинская и Кировская области.
Наш регион также вошёл в список самых эффективных территорий в сводном рейтинге по итогам первого полугодия 2017 года. Показатели лучше только в Ульяновской области. На последних местах — Дагестан и Кабардино-Балкария, передаёт газета «Коммерсант».
Напомним, в прошлом году жители Новокузнецка были возмущены госзакупкой дорогой иномарки для «автотранспорта медицины».
novokuznetsk.su
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