Кто мухлюет: Названы регионы с самыми подозрительными госзакупками

Эксперты проанализировали в российских регионах эффективность госзакупок. Как рассказали в Аналитическом центре при правительстве, заявки оценивались по нескольким параметрам — подозрительность, конкурентность, экономность, эффективность планирования и тд.

Самыми «подозрительными» госзакупки были в Ингушетии, Тюменской области, Чечне, Карачаево-Черкессии и на Чукотке.

А Кузбасс попал в число лучших по этому показателю. В почётный список попала Саратовская область, Ставропольский край, Челябинская и Кировская области.

Наш регион также вошёл в список самых эффективных территорий в сводном рейтинге по итогам первого полугодия 2017 года. Показатели лучше только в Ульяновской области. На последних местах — Дагестан и Кабардино-Балкария, передаёт газета «Коммерсант».

Напомним, в прошлом году жители Новокузнецка были возмущены госзакупкой дорогой иномарки для «автотранспорта медицины».