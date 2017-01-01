Жёсткие рамки: Систему начисления тарифов ЖКХ изменят

Россиянам станет понятнее, за что они платят. Министерство строительства и ЖКХ разработало ряд поправок, в рамках которых управляющие компании (УК) обяжут раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги.

Вдобавок УК придется заранее извещать жильцов о повышении цен на услуги и проведении ремонтных работ – бланк должен быть вывешен на видном месте в подъезде.

Эти меры защитят собственников от переплаты и повысят ответственность управляющих организаций, передаёт газета «Известия».

Еще одно важное нововведение касается стоимости услуг управляющей компании. По новым правилам, размер платы в пользу УК определяется на общем собрании собственников жилья только на год.

При этом собственникам необходимо предоставить положение о размере оплаты не менее чем за месяц до даты собрания.