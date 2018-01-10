Выборы 2018: Навальный призывает бойкотировать голосование

Многие эксперты заявляют, что призывы оппозиционера Алексея Навального бойкотировать президентские выборы не доходят ни до провластного электората, ни до оппозиции.

Россияне не готовы к смуте, либералы (лидер «Открытой России» Михаил Ходорковский, председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и др.) считают забастовку «вредной» и боятся, что поведение Навального только ударит по их кандидатам, передаёт Независимая газета.

Тем временем последователи оппозиционера готовятся к акции протеста, намеченную на 28 января.

Отметим, Алексея Навального активно поддерживает Ксения Собчак, которая испытывает трудности с открытием штабов по всей стране. Но оппозиционер считает светскую львицу, как и основателя «Яблока» Григория Явлинского – статистами, ведь они сами не верят в победу. Симпатию он проявляет только Павлу Грудинину, который «мог бы занять второе место, если бы вел кампанию». Но он её никаким образом не ведет.

Напомним, Алексей Навальный в прошлом году неоднократно посещал Кузбасс, и собирал митинги в Кемерове и Новокузнецке. ЦИК не принял документы от оппозиционера. После этого он обратился в Верховный совет, который повторно отказал Алексею Навальному в участии в выборах.