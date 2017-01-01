За успехи: Регионам дадут денег на повышение зарплат бюджетников

Федеральные власти решили компенсировать регионам часть средств, которые они потратят на повышение зарплат бюджетникам в 2018 году.

Как пишет «РГ», помощь получат только те субъекты, что обеспечили прирост поступлений налога на прибыль организаций в федеральный бюджет не менее чем на два процента. Так простимулируют рост налогового потенциала в регионах.

Зарплаты в 2018 году повысят всем бюджетникам. Многие получат прибавку в рамках майских указов президента, а остальным работникам бюджетных учреждений индексируют зарплаты на четыре процента.

Основная часть бюджетных зарплат зависит от региональных бюджетов. Это зарплаты работников сферы образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, поясняет заведующий Лабораторией региональных политических исследований НИУ ВШЭ Ростислав Туровский. Многим регионам средств не хватает, поэтому федеральный центр косвенно помогает им увеличить расходы на зарплаты. Так что дополнительные дотации будут весьма кстати. На эти цели зарезервировано 36,7 миллиарда рублей.

novokuznetsk.su

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