Выборы 2018: В Новокузнецке открылись точки сбора подписей за Путина

Жители Новокузнецка могут выдвинуть Путина в президенты.

Сразу в трёх ТРЦ открылись точки сбора подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты.

Желающие помочь кандидату Путину собрать необходимое для регистрации в качестве кандидата число подписей могут прийти в ТРЦ «Сити Молл», ТРК «Комета» в Центральном районе или ТРЦ «Полёт» в Орджоникидзевском районе.

По словам девушки, которая работает на точке в «Сити Молле», много горожан решили поддержать президента, но наш корреспондент около двух часов дня не увидел очереди желающих.

Накануне мы рассказали, что у штаба Ксении Собчак возникли проблемы с арендой помещения в Новокузнецке.