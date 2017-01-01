Выборы 2018: В Новокузнецке открылись точки сбора подписей за Путина

Жители Новокузнецка могут выдвинуть Путина в президенты.
Сразу в трёх ТРЦ открылись точки сбора подписей за выдвижение Владимира Путина в президенты.
Желающие помочь кандидату Путину собрать необходимое для регистрации в качестве кандидата число подписей могут прийти в ТРЦ «Сити Молл», ТРК «Комета» в Центральном районе или ТРЦ «Полёт» в Орджоникидзевском районе.
По словам девушки, которая работает на точке в «Сити Молле», много горожан решили поддержать президента, но наш корреспондент около двух часов дня не увидел очереди желающих.
Накануне мы рассказали, что у штаба Ксении Собчак возникли проблемы с арендой помещения в Новокузнецке.
novokuznetsk.su
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