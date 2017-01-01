До нас дошли: В Новокузнецке появились новые деньги

В Новокузнецк поступили купюры с номиналом две тысячи рублей. Новые деньги будут входить в оборот постепенно.

«Новые купюры обязаны принимать во всех организациях наравне с другими банкнотами. Они будут выпускаться также массово, как и пятитысячные, и тысячные купюры. Поэтому покупать их за большую стоимость не надо. Но пока новые деньги нельзя получить из банкомата, техника ещё не настроена. На это нужно время, это долгий процесс. Поэтому деньги выдаются только из касс, из рук в руки. Производство банкнот происходит в строгой секретности (чтобы защитить россиян от фальшивомонетчиков), поэтому, сколько сейчас в Новокузнецке новых денег мы не можем сказать, но их хватит на всех. Пока в городе есть только двухтысячные купюры. Двухсотки ещё не появились даже в Кемерове », — рассказала начальник расчётно-кассового центра г. Новокузнецк Екатерина Шевцова.

Она уточнила, что новые деньги принимают везде. Были случаи, когда в магазине кассир отказалась принимать купюры. Но это единичные случаи. Деньги уже поступили в городские банки, но в какие именно – не сообщают. В ближайшее время у нас появятся и купюры номиналом в двести рублей.

Дветысячные купюры выполнены в синем цвете, на них изображён мост на остров Русский и космодром Восточный. По размеру - соответствуют тысячной и пятитысячной банкноте. Новые деньги отличаются от других купюр переливающимся знаком.

Настоящая двухтысячная банкнота имеет защитные нити, там изображен номинал купюры с движущимися цифрами и 3D-изображением рубля. Если посмотреть на купюру против света, то виден Русский мост. На лицевой стороне в нижнем левом углу расположен квадрат. Если посмотреть на него под углом, можно разглядеть символ рубля. На лицевой части двухтысячной купюры есть новый защитный элемент — подвижное кольцо.

Если вы повернёте банкноту, то увидите перемещающееся кольцо на значке. QR-код — ещё одно нововведение для купюр. Отсканировав его, вы получите ссылку на сайт Банка России, где можно ознакомиться с другими защитными элементами.

Напомним, в 2016 году россияне выбирали, какое изображение будет на купюрах номиналом две тысячи и двести рублей. Предлагали изобразить и горнолыжный курорт «Шерегеш», но гора Зелёная не набрала достаточного количества голосов. 12 октября 2017 года новые банкноты введены в обращение. Узнать всю информацию о новых деньгах можно на официальном сайте Центрального банка России.