На грани: Россияне назвали главных врагов страны

Специалисты «Левада-центра» провели опрос в конце декабря 2017 года. По мнению россиян, главными врагами страны являются Соединённые штаты Америки и Украина.

Ожидают опасности от США 68% респондентов, а 29% — от Украины. Ещё 14% россиян считают, что врагом России является Евросоюз. В список недружественных стран вошли Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%).

При этом, россияне не боятся террористов и крайне редко называли «Исламское государство» (организацию, деятельность которой запрещена в РФ) – только 1%, сообщает regnum.ru.