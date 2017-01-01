Возможны перебои: Повреждения на теплосетях у «Терси» вовремя устранить не смогли

Пресс-служба СГК сообщает, что работы на теплосетях на улице Кирова в Новокузнецке будут продлены. Возможны перебои с горячей водой.

СГК в Новокузнецке ограничивает подачу теплоносителя в связи с продлением работ на тепловых сетях

Сибирская генерирующая компания в Новокузнецке снижает параметры теплоносителя в Центральном районе города в связи с продлением работ на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм. Теплоснабжение и горячее водоснабжение 29 домов по улицам Кирова, Франкфурта и Запорожская с 9.00 часов 10 января осуществлялось по резервной схеме и не требовало отключения потребителей.

Однако в ходе работ обнаружилось повреждение, устранение которого потребовало ограничения подачи теплоносителя 184 многоквартирным домам в Центральном районе города по контуру Кузнецкой ТЭЦ. Теплоснабжение этих домов будет осуществляться по резервной схеме, однако возможны перебои с горячим водоснабжением.

– Для скорейшего и качественного решения проблемы необходимо ограничение подачи теплоносителя до 9 часов утра 11 января, – прокомментировала ситуацию представитель СГК в Новокузнецке Лариса Сергеева. – В настоящее время в работах задействованы две ремонтные бригады и 8 единиц спецтехники Межрегиональной теплосетевой компании (МТСК, входит в СГК).

Энергетики Сибирской генерирующей компании приносят извинения потребителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к работе сотрудников компании и представителей служб жилищно-коммунального хозяйства Новокузнецка.

Пресс-служба СГК

UPD: Как уточнили в пресс-службе администрации Новокузнецка, все услуги в полном объёме горожане получат раньше. Срок окончания работ перенесли на 4 утра.