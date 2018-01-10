Выплат не будет: Госдума отклонила предложение о социальной помощи нищим

Госдума отклонила законопроект о помощи лицам, находящимся за чертой бедности.

Документ был внесён фракцией КПРФ. Авторы предлагали ввести ежемесячные выплаты людям, доход которых ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3, сообщает РИА Новости.

Предусматривалось, что деньги будут выделяться из федерального бюджета. Их можно было бы потратить на продукты, непродовольственные товары, лекарства, оплату услуг. При этом средства не должны предоставляться в виде наличных денег.

Депутаты ответственного комитета Госдумы указали, что рассматриваемый законопроект противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов России.