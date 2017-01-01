Виртуальная реальность: Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

Опубликованы новые рекомендации по представлению сведений о доходах госслужащих, утверждённые Минтрудом.
Впервые в документах 2018 года упомянуты виртуальные валюты. Чиновники могут не указывать размер виртуальных денег, но если они или их близкие получили или подарили настоящие деньги – то эта информация должна быть в справке о доходах.
Многие эксперты сошлись во мнении, что у чиновников появилась лазейка для получения взяток в криптовалюте, но легализовать такие доходы будет проблематично, сообщает газета Известия.
Квиртуальной валюте относится и биткоин, курс которого поднялся за 2017 год в 15 раз и достигал $20 тыс.
novokuznetsk.su
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