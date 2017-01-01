Имплантация в Новокузнецке стала более доступной

Каждый раз в Новый год мы обещаем позаботиться о себе – больше гулять, записаться в бассейн или спортзал, правильно питаться. И если вы давно собирались заняться здоровьем зубов, в январе вас ждёт выгодное предложение от стоматологической клиники НовоДент на Тольятти, 70а.
Восстановление утраченных зубов с помощью имплантации сегодня становится всё более популярной процедурой. Прежде всего естественно и красиво: имплантаты совершенно не отличаются по цвету и форме от настоящих зубов. С ними можно улыбаться, смеяться, грызть яблоки – и никто не догадается, что у вас восстановленные зубы.
Конструкция имплантатов максимально приближена к своим зубам: жевательная нагрузка на кость распределяется равномерно, так что челюсть не деформируется. А ещё при таком протезировании не страдают соседние зубы – их не нужно обтачивать или излишне нагружать.
Но несмотря на все плюсы имплантации, многих пациентов пугает цена. В январе стоимость протезирования на имплантатах для пациентов НовоДента станет намного доступнее. В клинике на Тольятти, 70а действует специальное предложение – прогрессивная скидка на израильские имплантаты Alfa bio. Размер скидки зависит от объёма лечения:
- При установке одного имплантата – 15%;
- Двух имплантатов – 20%;
- Трёх – 25%;
- Четырёх и более – 30%.
Предложение от клиники НовоДент будет особо интересно тем пациентам, кому требуется серьёзный объём лечения. Чем больше зубов вы теряете, тем сильнее разрушаются кости челюсти, а здоровые зубы деформируются. В будущем это потребует ещё больших затрат и долгих визитов к стоматологу.
Если имплантация зубов кажется вам пугающей и болезненной процедурой, то у нас ещё одна хорошая новость. Клиника НовоДент на Тольятти, 70а, получила полноценный хирургический блок, равного которому нет ни в одной частной стоматологии Новокузнецка. В отличие от других клиник, где имплантация проводится в обычном стоматологическом кабинете, здесь есть отдельная операционная с возможностью проводить операции под наркозом и седацией.
Январская акция от НовоДента распространяется на израильские имплантаты Alfa bio. За почти 30 лет работы компания Alfa bio стала одним из признанных поставщиков имплантатов в мире. За что их так ценят?
- Имплантаты Alfa bio изготовлены из чистого титана, поэтому приживаются лучше, чем имплантаты из титановых сплавов.
- Они имеют специальную шероховатую микропористую поверхность NanoTec, благодаря чему имплантаты быстрее срастаются с костной тканью пациента.
- Модель ATID, участвующая в акции, имеет особую форму резьбы, которая минимизирует давление на кость. Это особенно важно при малом объёме кости, например, вследствие атрофии.
Специалисты сети стоматологий НовоДент много лет работают с системой имплантации Alfa bio и могут подтвердить высокое качество имплантатов своим опытом. Кстати, на сами имплантаты производитель даёт пожизненную гарантию.
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