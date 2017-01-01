Имплантация в Новокузнецке стала более доступной

Каждый раз в Новый год мы обещаем позаботиться о себе – больше гулять, записаться в бассейн или спортзал, правильно питаться. И если вы давно собирались заняться здоровьем зубов, в январе вас ждёт выгодное предложение от стоматологической клиники НовоДент на Тольятти, 70а.

Восстановление утраченных зубов с помощью имплантации сегодня становится всё более популярной процедурой. Прежде всего естественно и красиво: имплантаты совершенно не отличаются по цвету и форме от настоящих зубов. С ними можно улыбаться, смеяться, грызть яблоки – и никто не догадается, что у вас восстановленные зубы.

Конструкция имплантатов максимально приближена к своим зубам: жевательная нагрузка на кость распределяется равномерно, так что челюсть не деформируется. А ещё при таком протезировании не страдают соседние зубы – их не нужно обтачивать или излишне нагружать.

Но несмотря на все плюсы имплантации, многих пациентов пугает цена. В январе стоимость протезирования на имплантатах для пациентов НовоДента станет намного доступнее. В клинике на Тольятти, 70а действует специальное предложение – прогрессивная скидка на израильские имплантаты Alfa bio. Размер скидки зависит от объёма лечения:

При установке одного имплантата – 15%;

Двух имплантатов – 20%;

Трёх – 25%;

Четырёх и более – 30%.

Предложение от клиники НовоДент будет особо интересно тем пациентам, кому требуется серьёзный объём лечения. Чем больше зубов вы теряете, тем сильнее разрушаются кости челюсти, а здоровые зубы деформируются. В будущем это потребует ещё больших затрат и долгих визитов к стоматологу.

Если имплантация зубов кажется вам пугающей и болезненной процедурой, то у нас ещё одна хорошая новость. Клиника НовоДент на Тольятти, 70а, получила полноценный хирургический блок, равного которому нет ни в одной частной стоматологии Новокузнецка. В отличие от других клиник, где имплантация проводится в обычном стоматологическом кабинете, здесь есть отдельная операционная с возможностью проводить операции под наркозом и седацией.

Январская акция от НовоДента распространяется на израильские имплантаты Alfa bio. За почти 30 лет работы компания Alfa bio стала одним из признанных поставщиков имплантатов в мире. За что их так ценят?

Имплантаты Alfa bio изготовлены из чистого титана, поэтому приживаются лучше, чем имплантаты из титановых сплавов.

Они имеют специальную шероховатую микропористую поверхность NanoTec, благодаря чему имплантаты быстрее срастаются с костной тканью пациента.

Модель ATID, участвующая в акции, имеет особую форму резьбы, которая минимизирует давление на кость. Это особенно важно при малом объёме кости, например, вследствие атрофии.

Специалисты сети стоматологий НовоДент много лет работают с системой имплантации Alfa bio и могут подтвердить высокое качество имплантатов своим опытом. Кстати, на сами имплантаты производитель даёт пожизненную гарантию.

Сайт

Телефоны: +7 (3843) 76-44-40, +7 (3843) 76-44-30

email: info@novodent.net

На правах рекламы.