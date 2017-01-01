Экономим и оптимизируем: Почему в Новокузнецке муниципального транспорта станет меньше

Жители Новокузнецка обеспокоены – с 2018 года сокращается количество муниципального транспорта. Это касается в первую очередь трамваев и троллейбусов. Муниципальный транспортный заказ в этом году снизится на 6%, передаёт ТВН со ссылкой на данные УТиС.

Изменения в транспортной сети связывают с принятым бюджетом на 2018 год и последующей оптимизацией. Специалисты отмечают, что для пассажиров это не должно обернуться неудобствами, так как убирают только нерентабельные рейсы после часа пик.

«Решение принималось на основе обращений пассажиров. Мы убираем рейсы в вечернее время. Уже после того, как люди добрались до дома с работы, и образуется так называемое «мёртвое время». Крайние, заключительные рейсы останутся в соответствии со старым расписанием на всех действующих маршрутах», — рассказал начальник УТиС Алексей Абрамов.

В связи с оптимизацией, сокращать кондукторов и водителей не будут, уточнили в ведомстве. Но изменения коснутся всех дальних городских направлений – Абашево, Ильинка и Точилино. Частота курсирования изменится у 11 автобусных, 3 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов.

Напомним, об изменении в расписании начали говорить ещё осенью 2017 года. Тогда многие новокузнечане были возмущены и даже просили мэра вмешаться в ситуацию.