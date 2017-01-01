Расти большой: Размеры пенсий и пособий изменились

С 1 января размеры пенсий и пособий изменились. Индексация уже произведена. В отличие от прошлых годов, выплаты увеличили уже с первых дней 2018 года, а не с февраля.

Размер страховой пенсии достигнет 14,3 тыс. рублей. Вслед за ними на 4,1 % вырастут и социальные пенсии.

«Страховые пенсии по старости, по инвалидности, по потере кормильца увеличились на 3,7%. Это касается неработающих пенсионеров. У нас зарегистрировано 165 тыс. пенсионеров, из них 109 тыс. – неработающие», — рассказала 10 каналу руководитель клиентской службы ПФР в Центральном районе Новокузнецка Елена Зенкова.

Напомним, в 2018 году появилась новая пенсия для детей, в чьих документах нет никакой информации о родителях. Другими словами, на материальную помощь могут рассчитывать дети, найденные на улице, малыши-отказники и подкидыши.