RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 11 января 2018

Никакого праздника: Вандалы оставили детей в Новокузнецке без веселья

В Новокузнецке 11 января демонтировали горку на площади Маяковского. 

Всему виной происки неизвестных вандалов.

«Горку поставили в конце ноября, за ней следила управляющая компания — чистили ступеньки своевременно ремонтировали. В конце декабря, перед каникулами, был первый случай, когда разломали ступеньки. Управляющая компания тогда починила горку. Но вчера вечером обнаружились очередные повреждения», — цитирует ВашГород.ру главу Центрального района Николая Маслова.

Он также уточнил, что горку увезут на склад. Возможно, в следующем году её отремонтируют и снова поставят на площади.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники