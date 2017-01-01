Никакого праздника: Вандалы оставили детей в Новокузнецке без веселья

В Новокузнецке 11 января демонтировали горку на площади Маяковского.

Всему виной происки неизвестных вандалов.

«Горку поставили в конце ноября, за ней следила управляющая компания — чистили ступеньки своевременно ремонтировали. В конце декабря, перед каникулами, был первый случай, когда разломали ступеньки. Управляющая компания тогда починила горку. Но вчера вечером обнаружились очередные повреждения», — цитирует ВашГород.ру главу Центрального района Николая Маслова.

Он также уточнил, что горку увезут на склад. Возможно, в следующем году её отремонтируют и снова поставят на площади.