Второй хлеб: Россиян ждёт картофельный кризис

На сайте Счётной палаты появилась информация о сокращении производства картофеля. Уровень самообеспеченности россиян по итогам 2017 года оказался ниже порогового значения, установленного Доктриной продовольственной безопасности России.

Если сравнивать с показателями 2016 года, то пороговое значение сократилось на 7%, с 2015 – на 15%. Самообеспеченность в России картофелем в прошлом году составила 90,7% при пороговом значении не менее 95 %.

Эксперты отмечают, что за последние 10 лет в стране стремительно сокращаются посевные площади. Вдобавок инфраструктура для хранения, логистики и доработки овощей плохо развита. Существует и дефицит картофелехранилищ, передаёт Лента.ру.

Напомним, осенью 2017 года министры отчитывали президенту РФ об рекордном урожае в стране.