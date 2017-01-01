Сибирский Сбербанк подвел итоги акции «Год без хлопот»

В Сибирском банке ПАО Сбербанк подвели итоги акции «Год без хлопот» и определили 9 счастливчиков, которые получили главные призы в размере 15/35 тысяч рублей, а также 450 обладателей призов в размере 300 рублей на баланс мобильного номера.

Победители акции в период с 1 октября по 15 декабря 2017 года совершили оплату услуг ЖКХ на сумму не менее 500 рублей безналичным способом:

с помощью услуги «Автоплатеж»,

через интернет-банк «Сбербанк Онлайн»,

через устройство самообслуживания с использованием банковской карты,

в филиале Сбербанка через сотрудника с помощью банковской карты.

За период акции было зарегистрировано 78 тысяч участников, что вдвое превысило количество регистраций в аналогичной акции 2016 года.

Сотрудники банка поздравили всех обладателей главных призов, которые проживают в разных городах территории обслуживания Сибирского банка: Алтайский край (с. Табуны), Красноярский край (г. Канск, г. Норильск), Кемеровская область (г. Белово, г. Новокузнецк), Новосибирская область (г. Тогучин), Томская область (г. Томск), Республика Хакасия (г. Саяногорск), Республика Тыва (г. Кызыл).

Основными плательщиками за услуги ЖКХ оказались женщины, поэтому из 9 получателей Главного приза только один мужчина, житель Томска.

«Я оплачиваю услуги в электронном виде на разных сайтах. Когда увидел объявление об акции в Сбербанк Онлайн, решил все платежи проводить через Сбербанк. Кстати, это реально удобно. Через электронное приложение можно осуществлять практически все операции. Я рад, что победил! Спасибо Сбербанку!» — поделился впечатлениями Илья Лежнин, один из обладателей главного приза.

Подробная информация и полный список победителей – на сайте банка в разделе «Выгодно для вас».

Сибирский банк ПАО Сбербанк.