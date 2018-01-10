Бегут и платят: Десятки российских миллионеров получили мальтийское гражданство

Российские бизнесмены готовы платить внушительные суммы и покупать недвижимость на Мальте, чтобы получить заветное гражданство.

Как сообщает Газета.ру, за три года более 700 человек с типичными российскими именами сменили документы.

Богатые россияне предпочитают получать мальтийское гражданство по программе «Гражданство в обмен на инвестиции», принятой властями страны в 2013 году.

Для того, чтобы стать гражданином этого государства нужно сделать внушительное пожертвование, купить недвижимость и мальтийские облигации. Минимальная сумма для получения гражданства составляет €880 тыс. – это больше 60 млн. рублей.