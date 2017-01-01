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Новость от 11 января 2018

Метель и стужа: В Кузбассе ожидаются метели и резкое похолодание

В ночь на 12 января на территории Кузбасса ожидается резкое усиление ветра с порывами до 28 м/с и последующее похолодание.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

11.01

-4,-9, при прояснении по югу -11,-16

+1,-4

Южный

Ночью 7-12, местами порывы 15-20,

днем 13-18, местами порывы до 23

Облачно с прояснением, снег, мокрый снег от небольшого до умеренного, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега, метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.

12.01

-7,-12,

местами -15,-20

Похолодание

-6,-11,

местами до -16

Западный

10-15, местами усиление 17-22, порывы 25-28

Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, метели, ночью гололедные явления

13.01

-15,-20,

местами -23, -28

-11,-16,

местами до -21

Западный

3-8, местами порывы 9-14

В отдельных районах небольшой снег, метели

novokuznetsk.su

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