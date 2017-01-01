Метель и стужа: В Кузбассе ожидаются метели и резкое похолодание

В ночь на 12 января на территории Кузбасса ожидается резкое усиление ветра с порывами до 28 м/с и последующее похолодание.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
11.01
-4,-9, при прояснении по югу -11,-16
+1,-4
Южный
Ночью 7-12, местами порывы 15-20,
днем 13-18, местами порывы до 23
Облачно с прояснением, снег, мокрый снег от небольшого до умеренного, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега, метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.
12.01
-7,-12,
местами -15,-20
Похолодание
-6,-11,
местами до -16
Западный
10-15, местами усиление 17-22, порывы 25-28
Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, метели, ночью гололедные явления
13.01
-15,-20,
местами -23, -28
-11,-16,
местами до -21
Западный
3-8, местами порывы 9-14
В отдельных районах небольшой снег, метели
novokuznetsk.su
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