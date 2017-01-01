Зигзаг неудачи: Управляющий пытался спасти предприятие от банкротства лотереей

В Хакасии произошёл случай, похожий на тот, что описывается в фильме Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». Конкурсный управляющий муниципальной управляющей компании, чтобы расплатиться с долгами, решил сыграть в лотерею. По его мнению, спасти организацию от банкротства могло только новогоднее чудо.

Алексей Николаюк приобрёл 100 лотерейных билетов, 48 из которых оказались выигрышными.

«Самый крупный выигрыш составил 124 рубля, самый мелкий — 101 рубль, общая сумма »выигрыша« составила 5035 рублей», — проинформировал кредиторов Николаюк. При этом общие расходы на покупку билетов составили 10 тысяч рублей.

Перед этим он уведомил о своём решении совет кредиторов.