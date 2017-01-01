Зигзаг неудачи: Управляющий пытался спасти предприятие от банкротства лотереей

В Хакасии произошёл случай, похожий на тот, что описывается в фильме Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи». Конкурсный управляющий муниципальной управляющей компании, чтобы расплатиться с долгами, решил сыграть в лотерею. По его мнению, спасти организацию от банкротства могло только новогоднее чудо.
Алексей Николаюк приобрёл 100 лотерейных билетов, 48 из которых оказались выигрышными.
«Самый крупный выигрыш составил 124 рубля, самый мелкий — 101 рубль, общая сумма »выигрыша« составила 5035 рублей», — проинформировал кредиторов Николаюк. При этом общие расходы на покупку билетов составили 10 тысяч рублей.
Перед этим он уведомил о своём решении совет кредиторов.
"Уважаемые кредиторы, мое решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду. Лотерея это шанс. Призрачный, но шанс", - указывается в сообщении конкурсного управляющего.
Арбитражный суд Хакасии объявил о процедуре банкротства "Управляющей компании" в июне прошлого года. Совокупная задолженность организации составляет порядка 80 миллионов рублей. Основными ее кредиторами являются энергетики. Имущество для оплаты долгов, согласно оценкам конкурсного управляющего, у компании полностью отсутствует.
Проблемы у коммунальщиков начались в 2013 году. Тогда предприятие "Евразруда", которой принадлежало градообразующее предприятие Тейский рудник, отказалось от его эксплуатации по причине нерентабельности. Попытки хакасских властей реанимировать предприятие собственными силами успехом не увенчались. На сегодня рудник остановлен.
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novokuznetsk.su
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