Починили: СГК в Новокузнецке полностью восстановила подачу теплоносителя

Сибирская генерирующая компания в Новокузнецке завершила работы на тепловых сетях в Центральном районе города и на 100 % обеспечила восстановление параметров теплоносителя в магистральных трубопроводах по контуру Кузнецкой ТЭЦ (входит в СГК).

Рабочие параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта полностью восстановлены. Температура наружного воздуха благоприятствовала проведению технического обслуживания – пока шли восстановительные работы на сальниковом компенсаторе трубопровода диаметром 800 мм, градусник не опускался ниже отметки минус 4 градуса Цельсия.

- Параметры теплоносителя восстановлены в 6.00 утра 11 января, - прокомментировал исход работ Антон Баев, директор Межрегиональной теплосетевой компании (МТСК, входит в СГК). – В течение нескольких часов, пока будет проходить восстановление параметров внутридомовых систем, тепло придет в квартиры горожан.

Энергетики Сибирской генерирующей компании выражают признательность жителям города, представителям управляющих компаний, службам жилищно-коммунального хозяйства Новокузнецка, лично главе города Сергею Кузнецову за оказанную поддержку и понимание важности проведенных работ.

Обо всех фактах, касающимся качества теплоснабжения, потребители Кузнецкой ТЭЦ могут обращаться в круглосуточную оперативно-диспетчерскую службу СГК в Новокузнецке по телефону 46-94-66.

пресс-служба СГК