Зелёные конкуренты: Экспорту российского газа мешают солнце и ветер

Из-за природных катаклизмов многие Европейские страны активно переходят на альтернативную и легко возобновляемую энергетику.

Как рассказали эксперты Независимой газете, только в Германии производство энергии из возобновляемых источников в этом году обгонит газовую и угольную генерацию.

Причём зелёные источники энергии уже через несколько лет начнут наступать на пятки традиционным нефти, углю, газу и «мирному атому».

Несколько дней назад немцы рассказали о символическом рекорде: потребности страны в электричестве впервые на 95% обеспечивались возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).Правда, происходило это только в течение нескольких часов за счет сильного ветра, проглянувшего солнца и относительно низкого спроса на электроэнергию из-за праздников.