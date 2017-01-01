Зелёные конкуренты: Экспорту российского газа мешают солнце и ветер

Из-за природных катаклизмов многие Европейские страны активно переходят на альтернативную и легко возобновляемую энергетику.
Как рассказали эксперты Независимой газете, только в Германии производство энергии из возобновляемых источников в этом году обгонит газовую и угольную генерацию.
Причём зелёные источники энергии уже через несколько лет начнут наступать на пятки традиционным нефти, углю, газу и «мирному атому».
Несколько дней назад немцы рассказали о символическом рекорде: потребности страны в электричестве впервые на 95% обеспечивались возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).Правда, происходило это только в течение нескольких часов за счет сильного ветра, проглянувшего солнца и относительно низкого спроса на электроэнергию из-за праздников.
Впрочем, и нерекордные показатели впечатляют: в 2017 году 33,1% электроэнергии в ФРГ производилась из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях. Это тоже новый рекорд, в 2016 году данный показатель составлял 29%. К 2050 году минимум 80% немецкой электроэнергии должно производиться на основе ВИЭ.
В 2016 году производство энергии на основе возобновляемых источников увеличилось в мире на 8%, достигнув 138 ГВт. Солнечная, ветровая и биоэнергетика, по некоторым подсчетам, дают уже 6% от мирового производства электроэнергии. Хотя Россия уже пустилась вдогонку и строит свои первые ветропарки, в основном европейские ВИЭ воспринимаются обывателями как угроза экспорту российских энергоносителей, которые по-прежнему являются основой доходов бюджета.
novokuznetsk.su
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