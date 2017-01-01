Мало денег: Навальный задумался о рекламе на своем канале

В своём блоге оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что намерен размещать рекламу на канале прямых трансляций. Сейчас он существует только на добровольные пожертвования.

Навальный отметил, что готов раскрыть всю информацию о доходах от рекламы.

«У нас нет планов получать прибыль. Мы на своём канале говорим правду, но если часть затрат сможем покрыть рекламой, что может быть плохого? » - рассказал оппозиционер.

Сначала рекламные блоки появятся в утренней программе «Кактус». Но Навальный отметил, что канал не будет продвигать деятельность тех, кого он ранее критиковал.

Напомним, Навальный обещает устроить акции протеста в конце января и призывает бойкотировать выборы. Ранее оппозиционер хотел баллотироваться в президенты, но ЦИК отказалась принимать его документы из-за судимости.