Good Line: Учим тому, что умеем сами

Третий выпуск образовательного проекта «Кафедра Good Line» закончил семестр обучения.

Накануне Нового года 22 выпускника кафедры получили сертификаты, подтверждающие успешное прохождение обучения.

В 2016 году компания Good Line совместно с Кузбасским государственным техническим университетом создала на своей площадке в уникальном ИТ-офисе, базовую кафедру управления проектами и информационными технологиями. Все дисциплины максимально востребованы сегодня на рынке труда: управление проектами, интернет-маркетинг и программная инженерия. Преподаватели — лучшие сотрудники, руководители отделов и дочерних компаний Good Line.

«Наша задача — не просто передать студенту все те знания, которые мы имеем, — отметил генеральный директор Good Line Роман Жаворонков. — А сделать так, чтобы студент за полгода научился сам делать базовые вещи по своей дисциплине, например, провести анализ и подобрать оптимальные каналы продвижения интернет-ресурса, выявить реальные цели проекта и спланировать основные шаги для достижения результатов».

По словам руководителя кафедры Марины Семехиной, на выпускные испытания обязательно приглашаются внешние эксперты: интернет-маркетологи, руководители проектов и команд разработчиков.

«Для нас каждая оценка эксперта — сигнал, туда ли мы идем, тому ли мы учим. Очень здорово, что часто эксперты на защите делятся со студентами своим опытом из жизни. Ведь в этом как раз и состоит наша задача — погрузить ребят в реальную жизнь, в реальный бизнес».

Каждый учебный семестр «Кафедра Good Line» проводит набор новых студентов по направлениям: «Управление проектами», «Интернет-маркетинг» и «Программная инженерия».

Пройти обучение в компании бесплатно могут студенты КузГТУ всех курсов и направлений обучения. Смешанные группы, где встречаются первокурсники и магистранты, студенты-химики и ИТ-специалисты, никак не мешают ребятам осваивать перспективные профессии в уникальном формате.

За три семестра своей работы 65 ребят прошли обучение, 15 человек в последующем были приглашены на стажировки в группу компаний Good Line, 9 устроены на работу.

Чтобы попасть на кафедру Good Line, достаточно подать заявку на обучение на сайте.

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