Время назад: Тулеев отказался быть героем, Мовшин не виноват

Продолжаем нашу рубрику «Время назад» и вспоминаем самые интересные события первой рабочей недели 2017 года.

В январе прошлого года новокузнечане активно читали новость про губернатора Кемеровской области. В результате народного голосования Амана Тулеева признали лучшим в номинации «Личность» в конкурсе «Народный герой Кузбасса».

Губернатор отказался от этого почётного звания, попросив вручить премию и вознаграждение в размере 100 тысяч рублей следующему за ним спортсмену Артёму Вахитову.

В начале 2017-го стали известны результаты второй экспертизы по делу о резонансном ДТП с участием экс-начальника областной ГИБДД Юрия Мовшина. Московские специалисты пришли к выводу, что он не виноват.

Напомним, авария произошла в апреле 2016 года. Тогда четверо девушек погибли. Суд продолжается до сих пор. На последнем заседании, которое прошло 22 декабря, гособвинитель продемонстрировал доказательства вины Мовшина и потребовал лишить его свободы на пять лет в колонии-поселении. Кроме того, его предложили лишить водительских прав на три года. Прения сторон продолжаются.

В первых числах января новокузнечане узнали, что в городе закрылся популярный трактир «Печки-лавочки».

За год закрылось и открылось много кафе и ресторанов. Последний раз мы рассказывали про закрытие знаменитого ресторана «Тарнтино».

В январе 2017 года начальник Госжилинспекции (ГЖИ) Кузбасса Ирина Гайденко рассказала об изменениях в квитанциях.

Напомним, с февраля новокузнечане увидели, что оплата за общедомовые нужны (ОДН) перешла из разряда коммунальных в жилищные услуги.

«Законодатели предусмотрели, чтобы при первоначальном включении платы за ОДН в разряд жилищных услуг, общедомовые собрания не производились. Решение должно приниматься управляющей компанией на основании произведенных расчетов», — подчеркнула Ирина Гайденко.

Ещё одна новость сильно взволновала горожан – в Новокузнецке ужесточили правила посещения детских садов. В 2017 году родительская плата достигла 2200 рублей в месяц независимо от категории садика. При этом норматив затрат за присмотр и уход за детьми на одного ребёнка установили в размере 5448 рублей 14 копеек в месяц.

А если ребёнок не посещает сад по уважительной причине, то плата за эти дни начисляться не будет. При этом день пропуска занятий без уважительной причины будет оплачиваться по нормативу, то есть, родителям он будет обходиться более чем в два раза дороже.

Как подчеркнула на публичных слушаниях о бюджете председатель комитета образования и науки Юлия Соловьёва, объём поступлений за пропуски без уважительных причин составит примерно 37,5 млн рублей в год. Эти правила действуют до сих пор.