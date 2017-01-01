Всё быстрее: Бизнесмены бегут из Кузбасса

Многие эксперты замечают, что бизнес продолжает активно покидать Кемеровскую область. Ожидается, что и в 2018 году эта тенденция продолжится. По итогам 2017 года количество компаний уменьшилось более чем на 3000.

Если брать данные на 1 декабря, то было зарегистрировано 46794 организаций, а это чуть больше 93% к соответствующему периоду 2016 года. Для сравнения, в 2011 году число организаций достигало 51209, в 2012 – 51946, в 2015 году и того больше – 52012.

В общей сложности за год снижение количества организаций достигает 7%, а по отношению к 2015 году — 10%, сообщает o-gorod.net.

Областные власти тоже заметили эту тревожную тенденцию и даже провели несколько совещаний по этому вопросу. Но переломить ситуацию так и не удалось.