Любителей «Подорожника» в Новокузнецке ждут сюрпризы

Конец новогодних праздников не повод перестать себя баловать вкусностями, тем более, что «Подорожник» устраивает по-настоящему выгодную акцию: при покупке двух продуктов вы получаете скидку 50 рублей.

Как это работает?

Вы приходите в любое кафе «Подорожник», покупаете набор: бутерброд на выбор («Цезарь», «Большой с копчёным мясом», «Толстая курица») и второй продукт («Охотничий гриль», «С курицей и карри» или «Блином с ветчиной»).

Получаете скидку 50 рублей по акции «ВпариваЕм».

Наслаждаетесь вкуснейшими бутербродами и выгодой.

Акция действует во всех Уютных Доступных Кофейнях «Подорожник» Новокузнецка с 10 января по 2 февраля.

Но и на этом сюрпризы не заканчиваются.

«25 января, в Татьянин день, все обладательницы этого имени могут абсолютно бесплатно насладиться вкусным кофе от «Подорожника» в Уютной Кофейне, расположенной в здании Автовокзала (улица Транспортная, 4)», — рассказал представитель компании «Подорожник».

Всё что нужно, это быть Татьяной, предъявить любой документ, подтверждающий это на кассе и получить свой бесплатный кофе. Согласитесь, что может быть лучше, чем горячий вкусный зерновой да к тому же бесплатный кофе холодным январским днём.

Приходите в «Подорожник» и экономьте!

На правах рекламы.