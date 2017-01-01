Сеть наступает: В Кузбассе вместо парка рядом с мемориалом ВОВ появится магазин «Мария-Ра»

Жители села Костёнково обеспокоены. Они сообщают, что вместо парка рядом с мемориалом ВОВ появится магазин «Мария-Ра».

Изначально участок на пересечении улиц Центральная и Школьная хотели облагородить и разбить там парк.

Но в начале 2018 года на этом месте строители начали всё осматривать и подготавливать территорию к строительству магазина, сообщает o-gorod.net.

При этом местные жители не проводили никаких собраний по этому вопросу, их никто не спрашивал, публичных слушаний, по их словам, никто не проводил.

Многие выступают активно против строительства большого супермаркета вблизи с мемориалом ВОВ.

Напомним, за последнее время сеть магазинов «Мария-ра» активно наращивает своё присутствие в регионе.