За холодные батареи не платим: Кузбассовцам разъяснили, как снизить размер оплаты за коммуналку

На официальном сайте «Государственная жилищная инспекция Кемеровской области» рассказали потребителям, как можно снизить размер оплаты за некачественно оказанные коммунальные услуги.

Если в вашей квартире холодно, а из горячего крана течёт еле тёплая вода, то вы имеете право требовать перерасчёт.

По установленным нормам, температура воздуха в квартире должна быть не ниже +20 °C (в угловых комнатах — +22 °C).

«При этом допустимое превышение нормативной температуры — не более чем на 4 °C, допустимое снижение нормативной температуры в дневное время не допускается, в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) — не более чем 3 °C», — уточнили специалисты.

Горячая вода должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C. Возможное отклонение от нормы возможно в зависимости от времени суток на 5 — 3°C.

Если нормы не соблюдаются, то собственник может обратиться в ресурсоснабжающую организацию или управляющую компанию и потребовать обследования помещения. Причём заявление лучше всего подать в письменной форме и в нескольких экземплярах.

После обследования составляется акт о несоответствии температурного режима. Вместе с этим документом заполняется ещё одно заявление с требованием о перерасчёте .

Отметим, замерить температуру и сделать расчёты можно и самостоятельно. Прочитать подробное разъяснение и схему расчёта можно здесь.

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