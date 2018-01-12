С грохотом: Минфин уронит рубль по новой схеме

Власти продолжают игры на валютной бирже. На росте нефти и снижении доллара минфин снова значительно увеличил объём закупок валюты на свободном рынке. По мнению экспертов, это может значительно сказаться на рубле.
Только в январе Минфин собирается купить на биржах долларов и евро на 257 млрд рублей. Месяцем ранее размер интервенций был на 53 млрд меньше. Сам собой рост объёма закупок валюты вряд ли нанесёт урон курсу рубля, но аналитики не исключают, что свою лепту внесут новые антироссийские санкции Вашингтона.
Объем ежедневных валютных интервенций, которые Минфин намерен проводить с 15 января по 6 февраля этого года, будет составлять не менее 15,6 млрд рублей в день, пишет МК.
«В 2018 году Минфин закупит валюту для Фонда национального благосостояния на 2 трлн рублей. Это дополнительные нефтегазовые доходы при ценах на нефть $54–55. При $60 за баррель объем закупок валюты составит 2,8 трлн руб — гораздо больше, чем государство собирается отложить до «лучших времен», когда баррель превысит $60», — отмечает наш эксперт.
Правда, пока, даже несмотря на рост сырьевых позиций, Минфин занимается закупками валюты, пользуясь снижением курса доллара. Это действительно благоприятный момент. Возможно, это сигнал для спекулятивных валютных бумаг, чтобы потом, после официальной информации об их движении на рынке, они смогли набрать как повышающие, так и понижающие тренды.
«Интересы рядовых потребителей, как всегда, окажутся на втором плане», — полагает эксперт.
novokuznetsk.su
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