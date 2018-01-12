С грохотом: Минфин уронит рубль по новой схеме

Власти продолжают игры на валютной бирже. На росте нефти и снижении доллара минфин снова значительно увеличил объём закупок валюты на свободном рынке. По мнению экспертов, это может значительно сказаться на рубле.

Только в январе Минфин собирается купить на биржах долларов и евро на 257 млрд рублей. Месяцем ранее размер интервенций был на 53 млрд меньше. Сам собой рост объёма закупок валюты вряд ли нанесёт урон курсу рубля, но аналитики не исключают, что свою лепту внесут новые антироссийские санкции Вашингтона.

Объем ежедневных валютных интервенций, которые Минфин намерен проводить с 15 января по 6 февраля этого года, будет составлять не менее 15,6 млрд рублей в день, пишет МК.