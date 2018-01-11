Выборы 2018: Путин заявил о проколе США с критикой России из-за недопуска Навального

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Он отметил, что американские партнёры зря критикуют Россию из-за и защищают его права. Об этом президент рассказал на встрече с руководством российских печатных СМИ.

Отметим, Навальный намерен провести по всей стране акции протеста в конце января.

«Тот персонаж, о котором вы упомянули [Навальный], — он же не единственный, кого не допустили [до участия в выборах президента], почему-то других не называют [в США]», — заявил на это Путин, добавив, что «это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран».

Это тот человек, «кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России и видеть в руководстве страны», заметил также Путин, подчеркнув, что США «в этом смысле прокололись».

«Лучше бы они помолчали», — добавил президент.



novokuznetsk.su

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