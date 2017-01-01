Пошли купаться: На Крещение в Новокузнецке оборудуют четыре купели

Накануне в администрации Новокузнецка рассказали о подготовке к крещенским купаниям. Новокузнечане с 18 на 19 января смогут покупаться в четырёх купелях.

Две – в Центральном районе (в Парке культуры и отдыха «Водный»), по одной – в ТУ «Абагур» и рядом с кафе «Нептун».

По словам заместителя главы города по социальным вопросам Григория Вержицкого, специалистами проверили толщину льда в местах, определенных для размещения купелей.