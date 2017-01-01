Пошли купаться: На Крещение в Новокузнецке оборудуют четыре купели

Накануне в администрации Новокузнецка рассказали о подготовке к крещенским купаниям. Новокузнечане с 18 на 19 января смогут покупаться в четырёх купелях.
Две – в Центральном районе (в Парке культуры и отдыха «Водный»), по одной – в ТУ «Абагур» и рядом с кафе «Нептун».
По словам заместителя главы города по социальным вопросам Григория Вержицкого, специалистами проверили толщину льда в местах, определенных для размещения купелей.
В Абагуре толщина кристального льда составляет 25 см, общая – 46 см, в Заводском районе – 27 см и 39 см соответственно. На станции «Водной» пока толщина кристального льда немного не достигает требуемых вопросами безопасности 25 см. Если до понедельника, 15 января, не произойдет естественного наращивания ледяного слоя, то на следующей неделе это будет сделано искусственным образом путем заливки воды поверх льда с помощью техники.
Напоминаем горожанам, что все несанкционированные проруби не имеют к обряду Крещения отношения, поскольку они не освящены. Кроме того, в этих местах нет дежурных служб, готовых оказать помощь в экстренной ситуации. Ответственность за здоровье и жизнь людей, окунающихся в несанкционированные проруби, лежит на них самих, а также на собственниках данных территорий.
novokuznetsk.su
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