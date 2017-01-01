В лидерах: Кузбасс вошёл в топ регионов по сокращениям на предприятиях

Кемеровская область вошла в тройку лидеров по снижению численности сотрудников предприятий в 2017 году.
За год в регионе число работников уменьшилось более чем на 13 тысяч человек. Хуже Кузбасса обстоят дела только в Оренбургской области и Удмуртии.
«Данный показатель может говорить как о сокращении рабочих мест, так и об уходе предприятий в »тень«, т.е. переводе сотрудников на зарплату »в черную«. Особенно интересно сравнить цифры с официальными данными по безработице, ведь официальные показатели говорят о её снижении», — пишет «Открытый город».
Напомним, в конце декабря Центр занятости Новокузнецка рапортовал, что уровень безработицы в городе составляет всего 1%.
novokuznetsk.su
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